Breakdance – Zwei Thunerinnen im Landesfinal Die Tänzerinnen Jazzy Jes und Jin qualifizierten sich für das Red Bull BC One Cypher Switzerland. Sie haben damit Chancen auf eine Teilnahme am Weltfinal in New York.

Jazzy Jes (rechts) im Battle gegen Becca. Foto: PD

Wer reist nach New York zum international prestigeträchtigsten 1-on-1 Breaking Battle ans Red Bull BC One World Final? Dies wird am Sonntag, 12. Juni, im Trafo Baden ausgetanzt. Vier Tänzerinnen, B-Girls genannt, und 16 Tänzer, B-Boys, haben sich in den Qualifikationen in Biel und Aigle gegen rund 120 Teilnehmende durchgesetzt. Darunter befinden sich auch die Thunerinnen Jin und Jazzy Jess.

Während sich Jin bereits im April in Biel für den Final in Baden qualifiziert hatte, schaffte Jazzy Jes die Nominierung nun unlängst in Aigle. Beide konnten die Jury «mit Freezes, Footwork, Spins und weiteren

kreativen und gewagten Break Moves» für sich gewinnen, wie der Organisator Red Bull schreibt.

Das Thuner B-Girl Jin beim Wettkampf in Biel. Foto: PD

Bei der grossen Show des Red Bull BC One Cypher Switzerland im Trafo Baden dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf das Aufeinandertreffen von Move-Spezialisten und innovativen Styles freuen. International erprobte Veteranen werden sich mit kreativen Newcomern konkurrenzieren.

Was vor einem halben Jahrhundert auf New Yorks Hinter-Strassen begonnen hat, bahnt sich mit den Olympischen Spielen den Weg auf die breite Weltbühne: Breaking ist ab 2024 in Paris eine neue olympische Disziplin – und zwar im 1-on-1 Breaking Battle Format.

Das renommierteste 1-on-1 Breaking-Format weltweit ist gemäss Angaben des Organisators das Red Bull BC One, das heuer bereits in der 19. Austragung durchgeführt wird. Das World Final kehrt dieses Jahr in die Geburtsstadt dieser Tanzkultur zurück: New York City.

pd

