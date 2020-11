Gehört: Neue EP von Another Me – Zwei Stimmen – eine Botschaft Das Pop-Duo Another Me legt mit «Nothing Like It» eine neue EP vor. Die zwei Frauenstimmen harmonieren nach wie vor. Die Songs sind mal filigran, mal kernig. Gabriel Berger

Das Pop-Duo Another Me mit Alischa Boss (l.) und Lisa Zaugg veröffentlicht am 13. November die neue EP «Nothing Like It». Foto: PD / Tabea Hüberli

«Ich glaube nicht an Karma. Ich glaube an Haltung.» Die Textzeile stammt von «Karma», einem von sechs neuen Songs des Pop-Duos Another Me. Während die Ansage bei anderen Bands als leere Worthülse erscheinen mag, wirkt sie bei Lisa Zaugg aus Steffisburg und Alischa Boss aus Langnau authentisch.

Die beiden jungen Frauen haben sich seinerzeit in Thun am Gymnasium kennen gelernt und dabei ihre gemeinsame Liebe zur Musik entdeckt. Vor über zehn Jahren gründeten sie eine Band, die zunächst Tellit hiess. Unter dem Namen Another Me veröffentlichten sie bisher die zwei Alben «Tell a Song & Sing a Story» (2016) und «A Second» (2018). Mit letzterem Werk schafften sie auch den Sprung in die Schweizer Charts. Am Freitag erscheint nun die neue EP «Nothing Like It», für die Zaugg und Boss mit Luk Zimmermann – früher Gitarrist bei Lunik – zusammenarbeiteten.