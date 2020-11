Wahlen in Belp – Zwei Schwestern in den Gemeinderat gewählt Kristin Arnold holte in Belp für die SP den dritten Sitz. Da auch ihre Schwester Susanne Grimm wiedergewählt wurde, muss eine von beiden verzichten. Johannes Reichen

Kristin Arnold (SP) wurde neu in den Gemeinderat gewählt. Offen ist, ob sie das Amt auch antritt. Foto: zvg

In Belp gibt es neuerdings zwei gleich starke Kräfte. Die SVP und die SP holten je drei Sitze. Weiterhin vertreten ist die EVP mit einem Sitz. Ihren bisherigen Sitz verliert dafür die EDU. Michael Brönnimann scheidet als Vierter auf der bürgerlichen Liste aus. Er holte nur sieben Stimmen weniger als der Drittplatzierte Jean-Michel With.

Die sieben Gemeinderäte heissen Benjamin Marti (SVP, bisher), Johann Walther (SVP, bisher), Jean-Michel With (SVP, bisher), Stefan Neuenschwander (SP, bisher), Adrian Kubli (SP, bisher), Susanne Grimm (EVP, bisher) sowie Kristin Arnold (SP, neu).