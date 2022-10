Auto prallt in Brückenpfeiler – Zwei Schwer­verletzte nach Unfall in Langenthal Am Mittwochabend ist in Langenthal ein Auto von der Strasse abgekommen und mit einem Brückenpfeiler kollidiert. Beide Insassen wurden schwer verletzt.

Bei einem Selbstunfall in Langenthal sind am Mittwochabend zwei junge Männer schwer verletzt worden. Gemäss einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei kamen sie in einem Auto von der Strasse ab. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit dem Pfeiler einer Fussgängerbrücke.

Der Unfall ereignete sich um 20:30 Uhr. Der 22-jährige Lenker und der 21-jährige Beifahrer fuhren auf der Bern-Zürichstrasse in Richtung Bützberg, als sie auf der Höhe des Bildungszentrums Langenthal verunfallten.

Die ausgerückte Rega flog den Beifahrer in kritischem Zustand ins Spital. Der Lenker wurde mit einer Ambulanz ebenfalls ins Spital gebracht. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Drittpersonen erste Hilfe. Das Auto erlitt Totalschaden. Während der Unfallarbeiten war der betroffene Strassenabschnitt für den Verkehr während mehrerer Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen und Umstände des Unfalls zu klären.

SDA/nfe

