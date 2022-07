Verkehrsunfall in Biel – Zwei Schwerverletzte nach Kollision am Fussgängerstreifen Am Sonntagabend ist in Biel ein Motorrad mit einer Fussgängerin kollidiert. Beide Beteiligte verletzten sich schwer. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Kurz nach 20.50 Uhr kam es am Sonntagabend in Biel zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr ein Motorrad auf der Mattenstrasse in Richtung Brühlstrasse und kollidierte mit einer Fussgängerin, die den Fussgängerstreifen auf Höhe der Hausnummer 68 überqueren wollte.

Beide Beteiligte verletzten sich schwer und wurden ins Spital gebracht. Die Mattenstrasse war während der Dauer der Unfallarbeiten komplett gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

PD/Miriam Schneuwly

