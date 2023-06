Kollisionen in Krattigen – Zwei schwere Unfälle fordern einen Toten und eine Verletzte In Krattigen starb ein 80-Jähriger bei einem Selbstunfall. Eine Rollerfahrerin wurde bei einem anderen Unfall am selben Ort schwer verletzt.

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Montag auf der A8 bei Krattigen verunfallt und verstorben. Er fuhr um 13.25 Uhr von Interlaken Richtung Spiez und prallte zuerst gegen die linke und dann gegen die rechte Leitplanke.

Trotz des Einsatzes eines Rettungsteams sei der Automobilist am Unfallort verstorben, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Beifahrerin sei bei dem Unfall nicht verletzt worden.

Die Unfallursache war am Abend nach Polizeiangaben nicht geklärt, ebenso wenig die Todesursache des Mannes. Der Unfall passierte auf der Höhe eines an der A8 gelegenen Restaurants.

Dort war es am Mittag bereits zu einer Kollision zwischen einer Rollerfahrerin und einem Auto gekommen. Offenbar wollte der Autofahrer auf einen Parkplatz einbiegen und kollidierte mit der in der Gegenrichtung fahrenden Rollerfahrerin. Diese wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital geflogen.

Wegen den beiden Unfällen musste die A8 phasenweise komplett gesperrt werden. Es sei zu grossen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die Kantonspolizei Bern mit.

SDA/flo

