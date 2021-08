Aufsteller – «Zwei Schutzengel in Uniform» Leserin Verena Huber war untröstlich, als sie vor kurzem ihren Rucksack im Tram vergass. Dank der Hilfe zweier Beamter nahm die Geschichte doch noch ein gutes Ende. Melissa Burkhard

Heute kann Verena Huber wieder lachen. Foto: Raphael Moser

Was mir vor kurzem passiert ist, grenzt an ein Wunder. An einem Samstag kurz vor 18 Uhr habe ich im blauen Bähnli vom Zytglogge nach Worb beim Aussteigen am Seidenberg nur das Kommissionenwägeli mitgenommen und mein Rucksäckli mit Inhalt (Portemonnaie, Kreditkarten, Generalabonnement sowie mein Smartphone) im Wagen vergessen. Was tun? In meiner Not wählte ich die Nummer der Polizei und schilderte dem äusserst hilfsbereiten und netten Beamten dort den Fall. Er versprach, er werde sich darum kümmern. Ich war ein Häufchen Elend zu Hause und zitterte am ganzen Leib. Und was geschah? Nach etwa einer Stunde klingelte es bei mir, zwei Schutzengel in Uniform standen an der Tür und überreichten mir das unversehrte Säcklein. Meine Erleichterung war grenzenlos.

Es wird so oft über die Polizei gelästert, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, diesen Fall der Öffentlichkeit zu schildern und auf diese Weise meine grosse Dankbarkeit auszudrücken.

Verena Huber, Gümligen

