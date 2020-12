Weihnachtsaktion – Zwei Schafe in der Stadt Eine Krippe mit echten Schafen sorgt hinter der Heiliggeistkirche für festliche Stimmung. Martin Burkhalter

Es ist eine gegenseitige Freude: D ie Menschen in der Stadt dürfen sich an Mepsi und Brick erfreuen und die Schafe haben endlich wieder ein bisschen Gesellschaft . Foto: Enrique Munoz Garcia Sie wurden mit dem Schoppen aufgezogen und sind deshalb überhaupt nicht menschenscheu. Enrique Munoz Garcia D ie Familie Carrere -Hügli ver ge wiss er t sich täglich, dass es Mepsi und Brick gut geht . Enrique Munoz Garcia 1 / 4

Sie heissen Mepsi und Brick, die beiden Schafe die da ganz entspannt hinter der Berner Heiliggeist im Heu fläzen. Mepsi und Brick seien in die Stadt gekommen, um etwas Wärme zu spenden, heisst es auf einem Anschlag am Zaun.

Daheim sind sie auf dem Begegnungshof Hintermatt in Wohlen. Dort ist es aber coronabedingt sehr still geworden in letzter Zeit. Mepsi und Brick stünden oft am Zaun und warteten auf Kinder, die jetzt leider nicht mehr vorbeikämen.

So ist es eine gegenseitige Freude: die Menschen in der Stadt dürfen sich an den beiden Tieren erfreuen und die Schafe haben endlich wieder ein bisschen Gesellschaft.