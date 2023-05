Tourismus in Wengen – Zwei Rekorde in einem Jahr Die Luftseilbahn Wengen-Männlichen hat noch nie so viele Gäste befördert und so viel Geld verdient wie im letzten Geschäftsjahr.

Ein Royal Ride im Freiluftbalkon der Luftseilbahn Wengen-Männlichen. Foto: PD

Trotz Krieg in der Ukraine und der Energiekrise erholten sich die Reisemärkte überraschend schnell, und die Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG (LWM) konnte sowohl einen Rekord bei den Gästefrequenzen wie auch das beste Finanzergebnis in ihrer Geschichte verbuchen, wie sie in ihrer Medienmitteilung zum vergangenen Geschäftsjahr schreibt. Der Betriebsertrag resultierte mit rund 3,4 Millionen Franken auf dem Niveau vor Corona.

Die Wintersaison wies 129 Betriebstage auf, 7 mehr als im Vorjahr. Die Covid-Massnahmen konnten am 17. Februar 2022 weitgehend aufgehoben werden. Dies bewirkte insbesondere, dass wieder bis zu 75 Personen pro Kabine transportiert werden konnten. Das Winterwetter zeigte sich Anfang Jahr von seiner guten Seite mit überdurchschnittlich vielen Sonnentagen. Der Beginn der Saison 22/23 war durch turbulentes Warmwetter mit Regen, Wind und Föhn gestört. Insgesamt wurden im Winter 337’664 Personen (Vorjahr 239'562) befördert, was ein Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmacht.

Sommerstart ohne Schnee

Der Sommerbetrieb startete am 26. Mai praktisch schneefrei. Über den ganzen Sommer wurden an 151 Betriebstagen (Vorjahr 151 Tage) total 158’913 Personen gezählt – das sind fast 74 Prozent mehr als 2021. «Noch nie in der Geschichte der LWM wurden in einem Sommer mehr Gäste transportiert», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Auch auf der Einnahmenseite konnte ein «hervorragendes Ergebnis» erzielt werden. Mit dem Personenverkehrsertrag von über 1,5 Millionen Franken gehört der Sommer 2022 zu den 3 Topsommern in der Bahngeschichte der LWM.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Verkehrsertrag von rund 3,31 Millionen Franken. Der Betriebsaufwand war mit 2,1 Millionen Franken leicht höher als im Vorjahr mit 1,9 Millionen Franken. Unter dem Strich resultiert ein Jahresgewinn von 380’124 Franken. Somit verzeichnet die Bahngesellschaft das beste Ergebnis in ihrer Geschichte.

Willy Müller ist neuer Geschäftsführer der Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG. Foto: PD

Neue Geschäftsführung

Remo Spieler, seit 2020 Geschäftsführer der LWM, hat die Unternehmung auf eigenen Wunsch per Ende April 2023 verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. «Wir bedauern den Weggang von Remo Spieler sehr, auch wenn wir diesen Schritt verstehen. Wir danken ihm für den geleisteten Einsatz für die LWM», wird Verwaltungsratspräsident Urs Kaderli in der Medienmitteilung zitiert. Mit Willy Müller tritt der langjährige Technische Leiter der Luftseilbahn Wengen-Männlichen AG als neuer Geschäftsführer an. Der 46-jährige eidgenössisch diplomierte Seilbahnfachmann ist wohnhaft in Wengen und arbeitet seit dem Jahr 2000 bei der LWM. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Willy Müller einen versierten und erfahrenen Fachmann sowie eine regional bestens vernetzte Persönlichkeit gefunden zu haben, der gemeinsam mit seinem Team die zukünftigen Herausforderungen bei der LWM optimal meistern wird.

PD

