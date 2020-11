Wahlen in Walterswil – Zwei Premieren Der Gemeinde fehlt noch mindestens eine Kandidatur für den Gemeinderat. Gewählt wird an der Urne.

Bereits still wiedergewählt: Gemeindepräsidentin Katharina Hasler. Foto: Thomas Peter

In Walterswil zeichnen sich zwei Premieren ab. Die erste ist bereits sicher: Der Gemeinderat macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Gemeindeversammlung an der Urne durchzuführen. Die Voraussetzungen dafür haben die bernischen Regierungsstatthalter angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie geschaffen. Statt sich am 8. Dezember in der Mehrzweckhallt zu versammeln, werden die Walterswilerinnen und Walterswiler am 13. Dezember einen Stimmzettel in die Urne werfen.

Die zweite Premiere hat auch ein bisschen mit der ersten zu tun: Gewählt wurde im Seitental der Langeten bisher an der Gemeindeversammlung. Auch dort wurde für dieses Geschäft jeweils eine Urne durch die Reihen gereicht. «Wählen konnten wir bei Vakanzen in den 21 Jahren, die ich hier Gemeindeschreiber bin, aber immer», stellt Gemeindeschreiber Fritz Krähenbühl fest. Notfalls konnten an der Versammlung selbst noch Kandidaturen vorgeschlagen werden.