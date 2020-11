Gemeindeversammlung Höchstetten – Zwei Posten sind neu besetzt Anton Meister übernimmt einen Sitz im Gemeinderat, und Gregor Derks wird künftig das Amt des Vizegemeinderatspräsidenten innehaben. Beide Kandidaten wurden still gewählt. Pia Scheidegger

In der Gemeinde Höchstetten kam es in diesem Jahr nicht zu echten Wahlen. Foto: Thomas Peter

19 Stimmberechtigte fanden sich im Restaurant Kreuz in Höchstetten für die Gemeindeversammlung ein. «Vor allem die älteren Einwohner blieben wegen Corona zu Hause, das haben wir schon bemerkt», sagt Gemeindeschreiberin Benita Christen. An der Versammlung wurde ein neues Gemeinderatsmitglied sowie ein neuer Vizegemeinderatspräsident gewählt. Weil sich jedoch für beide Ämter nur je ein Kandidat zur Verfügung stellte, gab es stille Wahlen. Neu in der Exekutive ist Anton Meister. Der bisherige Gemeinderat Gregor Derks wird künftig den Posten des Vizegemeinderatspräsidenten innehaben. Er tritt somit die Nachfolge von Walter Stucki an, der auf Ende Jahr demissioniert.