Gastrokritik Restaurant Romy, Bern – Zwei portugiesisch-österreichische Kartoffelschiffchen Im neuen Lokal an der Berner Rathausgasse versprühen die jungen Gastgeber Freude am Kochen mit und ohne Fleisch. Adrian Hopf-Sulc

Der Testesser musste nachsalzen: Kartoffeln gefüllt mit Pilzen und Sellerie auf Gemüsefonds. Foto: sul

Wir sind mitten in Berns Altstadt, aber so ein Lokal haben wir hier noch nie gesehen: Der Boden ist gepflastert, als würden wir draussen in der Rathausgasse sitzen. Das Mauerwerk ist weiss verputzt, die Decke weiss getüncht, die Möbel sind schlicht und schmuck.