Unglück in Hasliberg – Zwei Pferde in den Tod gestürzt Vergangene Donnerstagnacht wurden sechs Pferde aufgeschreckt und flüchteten. Zwei Tiere starben durch einen Sturz über eine Fluh. Bruno Petroni

In dieser Region ist das Unglück passiert: Unten Hasliberg Reuti, dahinter Goldern und Hohfluh. Foto: Bruno Petroni

In der Nacht auf den vergangenen Freitag sind in Hasliberg zwei Pferde 200 Meter tief über eine Fluh gestürzt. Wie der «Blick» berichtete, hatten die Besitzer der Pferde am Freitagmorgen an mehreren Stellen im Zaun grosse Löcher entdeckt. Von den insgesamt sechs Pferden fehlte jede Spur. Schliesslich wurden zwei Tiere tot unter einer Fluh aufgefunden.