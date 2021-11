Ursache eines Feuers geklärt – Zwei Pfannen gerieten in Brand Die Ursache des Wohnungsbrandes in Steffisburg von Ende Juli ist geklärt. Der Brand ist auf menschliches Verschulden zurückzuführen.

Zwei Pfannen mit Speisen waren Ursprung des Brandes. Symbolfoto: Archiv BOM

Am Samstag, 24. Juli, war in einer Wohnung an der Schlossstrasse in Steffisburg ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr Steffisburg regio konnte das Feuer, welches in der Küche in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen war, unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland und der Kantonspolizei vom Donnerstag hervor. Gemäss den Abklärungen waren in der Küche zwei Pfannen mit Speisen in Brand geraten, worauf das Feuer auf die Küchenkombination übergriff.

Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehr als hunderttausend Franken. «Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert», steht in der Mitteilung weiter.

pkb/rop

