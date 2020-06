Überfall auf Laden in Recherswil – Zwei Personen halten Täter fest Ein Mann wollte am frühen Samstagmorgen einen Laden in Recherswil überfallen. Doch er hatte nicht mit der Zivilcourage zweier anderer Anwesender gerechnet.

Die Polizei konnte den Täter festnehmen (Symbolbild). Foto: Keystone

Ein 32-jähriger Mann hat am frühen Samstagmorgen in Recherswil SO eine Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft überfallen. Zwei Personen kamen der Frau zu Hilfe: Sie hielten den Schweizer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde festgenommen.

Der Mann hatte die Angestellte kurz nach 6 Uhr überrascht, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Er fasste sich einen Verkaufsständer und wollte mit diesem auf die Frau losgehen. Dann griffen die beiden Personen zu und hielten den Täter fest. Beim Überfall gab es keine Verletzten.

( SDA/flo )