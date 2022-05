Selbstunfall in Lütschental – Zwei Personen haben sich verletzt Bei einem Selbstunfall mit einem Auto in Lütschental wurde die Beifahrerin verletzt und darauf mit einem Helikopter ins Spital gebracht.

Bei einem Selbstunfall in Lütschental haben sich zwei Personen verletzt. Foto: Bruno Petroni

Der Kantonspolizei (Kapo) Bern wurde ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug gemeldet, der sich im Ortsteil Stalden in Lütschental ereignet hatte. Und zwar am Donnerstag kurz vor 21.10 Uhr. Nach Kenntnisstand von Freitagmorgen – so die Kapo – war ein Auto in Richtung Interlaken unterwegs, als das Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve auf Höhe des Hauses Nummer 179 in Stalden aus der Spur geriet.

Es kollidierte zunächst mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, bevor es schliesslich frontal gegen eine niedrige Mauer prallte. Der Lenker und die Beifahrerin des Autos wurden dabei verletzt. Zwei sofort alarmierte Ambulanzteams leisteten vor Ort medizinische Hilfe.

Mit Ambulanz ins Spital

Die Beifahrerin wurde mit einer Ambulanz an einen geeigneten Landeplatz gebracht und schliesslich von einer Rega-Crew ins Spital geflogen. Der leicht verletzte Lenker wurde durch das zweite Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr Grindelwald-Lütschental stand für die wechselseitige Verkehrsführung im Bereich der Unfallstelle und das Binden ausgelaufener Flüssigkeiten im Einsatz. Die Kapo hat Ermittlungen zu den Ursachen und Umständen des Unfalls eingeleitet.

pkb

