Mehrstündige Strassensperre – Zwei Personen bei Frontalkollision in Stettlen verletzt Am Sonntagmorgen sind in Stettlen zwei Autos zusammengestossen. Beide Lenker mussten ins Spital. Die Polizei untersucht den Unfall.

Um ungefähr 5.15 Uhr am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Bernstrasse in Stettlen eine Frontalkollision. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stiess ein in Richtung Vechigen fahrendes Auto im Bereich einer Kurve aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Beide Lenker wurden beim Unfall verletzt. Einer von ihnen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Beide Männer wurden mit je einer Ambulanz ins Spital transportiert. Der betroffene Strassenabschnitt war während mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

PD/mb

