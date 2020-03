Reaktion der Stadt Burgdorf – Zwei Orte werden geschlossen Die Gebrüder Schnell Terrasse ab sofort, die Hauptsammelstelle ab Montag. In Burgdorf reagieren die Behörden mit Schliessungen auf die Vorgaben des Bundesrates.

Die Aussicht von der Gebrüder Schnell Terrasse ins Emmental geniessen geht in der nächsten Zeit nicht mehr. Thomas Peter

Der Bundesrat hat am Freitag Nachmittag sämtliche Ansammlungen von mehr als fünf Personen ab sofort verboten. «Die Stadt hat deshalb die Gebrüder Schnell Terrasse geschlossen», teilen die Behörden von Burgdorf mit. Die Hauptsammelstelle an der Lyssachstrasse bleibe ab Montag zu. Terrasse wie auch Sammelstelle sind «bis auf weiteres» gesperrt. Die Stadt setze damit die Vorgabe des Bundesrates um, heisst es in der Mitteilung weiter. Sowohl bei der Gebrüder Schnell Terrasse als auch bei der Sammelstelle sei es auf andere Weise nicht möglich, grössere Ansammlungen von Menschen zu verhindern.