Buchholterberg hat gewählt – Zwei Neue ziehen in den Rat ein Stefan Roth und Roman Strähl ersetzen Monika Beutler und Hans Gfeller im Buchholterberger Gemeinderat. Roger Probst

Blick auf den Dorfteil Heimenschwand mit dem Schulhaus Badhaus. Foto: Stefan Kammermann

Die Buchholterberger haben gewählt. Ausnahmsweise taten sie dies an der Urne und nicht an der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hatte aufgrund der Covid-19-Situation entschieden, auf einen Urnengang zu setzen. Die Bürger machten von der Möglichkeit rege Gebrauch. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,25 Prozent. Unbestritten und damit bereits still gewählt war die Gemeindepräsidentin Sandra Nussbaum. Um die sechs Posten im Rat buhlten schliesslich sieben Anwärter.

Das Topergebnis verbuchte der Bisherige Patrick Lüthi. Er konnte 427 Stimmen auf sich vereinigen, dicht gefolgt von Stefan Roth (420 Stimmen). Der Bauunternehmer ist einer der zwei Neuen im Gemeinderat. Neben ihm schaffte auch Roman Strähl den Sprung ins Gremium. Den Kantonspolizisten wählten 334 Bürger. Bestätigt im Amt wurden Anita Schweizer, Niklaus Saurer und Beat Schwendimann. Nicht gewählt wurde dagegen Philipp Reichen. Er erhielt 173 Stimmen.