FDP in Unterseen – Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt Michael Schmutz (Beisitz) und Thomas Will (kantonaler Delegierter) sind die neuen Mitglieder im Vorstand der FDP Unterseen.

Die Hauptversammlung der FDP Unterseen wählte die zwei neuen Mitglieder Michael Schmutz (Beisitz) und Thomas Will (kantonaler Delegierter) in den Vorstand, wie die Partei mitteilt. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in Globo wiedergewählt. «Die Verjüngung und Ergänzung des Vorstandes mit zwei neuen, hoch motivierten Mitgliedern wurde mit Freude zur Kenntnis genommen», steht in der Mitteilung. Des weiteren konnten die Beitritte einiger neuer Mitglieder zur Parteisektion vermeldet werden und der Geschäftsabschluss 2020 sowie das Budget wurden einstimmig angenommen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung konnte mit Bernard Müller, Besitzer des Hotels Bären in Wilderswil und Präsident des Hoteliervereins Interlaken und Umgebung, über die aktuelle Situation sowie die Herausforderungen für den Tourismus auf dem Bödeli diskutiert werden. Mit Covid-19 sowie Änderungen in den Gästestrukturen und der Mobilität, entwickle und verändere sich die Branche rapide. «Um Chancen nutzen und Risiken minimieren zu können, müssen für die direkt und indirekt betroffenen Betriebe verwaltungstechnische Hürden aus dem Weg geräumt werden», schreibt die Partei.

pd/ngg

