Flavio Schmutz fällt aus – Zwei neue Verteidiger für die SCL Tigers EVZ-Verteidiger Claudio Cadonau wechselt für zwei Jahr zu den Emmentalern. Tigers-Nachwuchstalent Cédric Aeschbach erhält ebenfalls einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Claudio Cadonau, der bereits von 2018 bis 2020 für die Tigers spielte, kehrt für die kommenden zwei Saisons zu den Emmentalern zurück. Foto: Keystone/Salvatore Di Nolfi

Zwei Verteidiger für die SCL Tigers: Sowohl Tigers-Nachwuchstalent Cédric Aeschbach als auch Routinier Claudio Cadonau haben für die nächsten zwei Saisons bei den Langnauern unterschrieben, wie der Verein am Dienstag mitteilt.

Cédric Aeschbach gab in dieser Saison bei Langnau sein National-League-Debüt und spielt regelmässig in der 1. Mannschaft. Der 19-Jährige, der die Nachwuchsstufen der SCL Tigers durchlief, kam diese Saison zu Einsätzen in der 1. Mannschaft (9 Spiele), im U20-Elit-Team (3 Spiele) sowie in der Swiss League beim SC Langenthal (9 Spiele). Die Tigers statten den Verteidiger nun mit einem Vertrag für 2 Jahre aus, mit Option auf Verlängerung. Damit bestätigen die Emmentaler ihre Bestrebungen, langfristig auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und diesem eine Perspektive zu bieten.

Tigers Junior Cédric Aeschbach erhält einen Vertrag bei den Profis. Foto: Keystone/Salvatore Di Nolfi

Auch Claudio Cadonau, die zweite Verpflichtung, ist in Langnau kein Unbekannter: Der 33-Jährige spielte bereits von 2018 bis 2020 für die SCL Tigers, bevor er zum EV Zug wechselte. Nun kehrt der Routinier, der in der laufenden Saison 26 Spiele für den EVZ absolvierte, ins Emmental zurück. "Claudio Cadonau bringt mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung die nötige Stabilität in unsere Verteidigung. Ausserdem ist auch sein Winner-Gen eine Bereicherung für unsere Mannschaft", wird Sportchef Marc Eichmann in der Mitteilung zitiert.

Flavio Schmutz fällt verletzt aus

Vorübergehend verzichten müssen die SCL Tigers auf Stürmer Flavio Schmutz. Der Ostschweizer fällt mit einer Oberkörperverletzung aus. Auch Bastian Guggenheim steht den Langnauern weiterhin nicht zur Verfügung. Der 20-jährige Verteidiger erholt sich nach wie vor vom Pfeifferschen Drüsenfieber und wird 2021 kein Spiel mehr bestreiten. Stürmer Keijo Weibel hingegen, der wegen einer Oberkörperverletzung ausfiel, wird voraussichtlich Mitte Dezember wieder einsatzfähig sein.

