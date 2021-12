Versammlung in Stocken-Höfen – Zwei Neue im Rat Fritz Bruni und Michael Kramer wurden neu in den Gemeinderat gewählt. Die Ortsplanungsrevision blieb unbestritten. Godi Huber

Neu im Gemeinderat: Fritz Bruni. Foto: Godi Huber Neu im Gemeinderat: Michael Kramer. Foto: Godi Huber 1 / 2

Nicht wenige Gemeinden haben Mühe, ihre Gemeinderatssitze zu besetzen. Nicht so Stocken-Höfen in Thuns Westen. An den anstehenden Gesamterneuerungswahlen stellten sich sieben Personen für sechs Sitze zur Wahl, und es entwickelte sich an der Gemeindeversammlung ein kleiner Wahlkrimi.

Die vier bisherigen Ratsmitglieder Olivier Maier (Höfen), Stephan Renfer (Oberstocken), Gracia Schär (Höfen) und Jakob Weltert (Oberstocken) schafften am Freitagabend die Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang. Neu in den Gemeinderat wurden Fritz Bruni (Höfen) und Michael Kramer (Niederstocken) gewählt. Sie lösen Hans Brügger und Helene Wüthrich ab. Bereits zuvor war Gemeindepräsident Andreas Stauffenegger in stiller Wahl für eine weitere Amtsperiode bestätigt worden.