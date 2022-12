Gemeindeversammlung Diemtigen – Zwei neue Gemeinderäte gewählt Die Versammlung wählte zwei neue Gemeinderäte und ein Mitglied der Schulkommission. Am meisten zu reden gab aber das Reglement über die Mehrwertabgabe. Margrit Kunz

Die neu gewählten Diemtiger Gemeinderäte Rudolf Simon Klossner (l.) und Ueli Imobersteg. In der Mitte Sandra Fankhauser, die neu in die Schulkommission gewählt wurde. Foto: Margrit Kunz

Wegen Ablauf der Amtsdauer mussten die beiden bisherigen Gemeinderäte Beat Knutti (Entschwil) und Beat Messerli (Riedern) am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung in Diemtigen zur Wahl antreten. Da es keine Gegenkandidaten gab, galten sie als wiedergewählt.