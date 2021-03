Neu in Kandersteg – Zwei Museen unter einem Dach Das Haus der Museen soll Einblick geben, wer und wie die Kanderstegerinnen und Kandersteger waren und sind. Zudem wird das Seilbahn-Museum Schweiz aufgebaut. Heidy Mumenthaler

Ein erster Einblick ins Seilbahn-Museum. Foto: PD

Der Weg zur Erfüllung eines 20-jährigen Wunsches ist lang und steil. Wie ein erster Augenschein vor Ort zeigt, nimmt das Haus der Museen in Kandersteg Gestalt an. Da sich alles weiterhin im Aufbau befindet, gibt es vorerst bis 5. April die Möglichkeit, erste Eindrücke einzufangen. Danach stehen noch viele Arbeiten an, bis das Haus endgültig seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen kann.

Im Erdgeschoss beginnt eine eindrückliche Zeitreise durch Geologie, Archäologie, Dorfgeschichte und Lötschbergtunnel. Beim Rundgang gibt es schöne Exponate aus Museen zu sehen. Der Weg führt über den Gemmipass, durch den BLS-Lötschbergtunnel, präsentiert Hotels, Bergführer, Militärisches und Sportliches, wie etwas Langlauf mit Edi Schild, Vater von Doris Wandfluh.