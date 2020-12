Rätselhafte Objekte auch in Europa – Zwei neue Monolithen sind aufgetaucht Auf einer britischen Insel und in den Niederlanden wurden mysteriöse Stelen gefunden. Eine Künstlergruppe behauptet nun, jenen in Utah aufgestellt zu haben.

Idyllisch im Naturgebiet: In den Niederlanden ist ein weiterer Monolith aufgetaucht, der dritte in Europa. Foto: Twitter @marijn_2004

Nach dem Fund eines Monolithen im US-Bundesstaat Utah gibt es augenscheinlich eine Reihe von Nachahmern weltweit. So ist etwa auch auf der britischen Isle of Wight eine mysteriöse Stele aufgetaucht.

Bewohner der Insel entdeckten das schlanke, verspiegelte Gebilde zufällig beim Strandspaziergang auf der Westseite der Insel, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Die Britin Alexia Fishwick sagte der Nachrichtenagentur PA, Bekannte hätten ihre Fotos des «wirklich ziemlich magischen» Monolithen erst für eine Photoshop-Collage gehalten.

«Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um Aliens, einen Coldplay-PR-Gag oder einen lokalen Spiegelhändler handelt, der seine Geschäfte ankurbeln will – aber es hat uns alle zum Strand gelockt», schrieb Inselbewohner DJ Rob da Bank auf Twitter.

Mehrere Menschen pilgerten zur verspiegelten Säule, um sie zu besichtigen. Foto: Twitter @RobdaBank

Auch in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande tauchte eine Metallsäule auf. Spaziergänger hatten sie im Naturgebiet De Kiekenberg bei Oudehorne in der nördlichen Provinz Friesland am Sonntagmorgen entdeckt. Am selben Abend bereits war sie wieder verschwunden. Wer das Objekt dort hingestellt und später wieder weggeholt hatte, ist für Anwohner und Behörden ein Rätsel. Selbst die sonst als sehr nüchtern geltenden Friesen schlossen nicht aus, dass der Monolith ein «Zeichen von Aliens» sein könnte, wie Schaulustige dem «Leeuwarder Courant» sagten.

Der Erste: In Utah wurde Mitte November der erste Monolith entdeckt. Foto: Keystone

Der erste Monolith wurde Mitte November in der Wüste in Utah entdeckt. Gemäss Satellitenbildern soll die rund drei Meter grosse, verspiegelte Säule schon seit mehreren Jahren dort gewesen sein. Nur zehn Tage nach der Entdeckung vermeldeten die Behörden, dass sie «von einer unbekannten Partei» entfernt worden sei. Wer den Monolithen aufgestellt hat, ist bis heute ungeklärt. Eine These sieht den 2011 verstorbenen Bildhauer John McCracken, der für ähnliche Objekte bekannt ist, dahinter. Eine andere glaubt, dass die Crew des Films «Westworld» die Säule zurückgelassen hat. Der Film wurde 2016 in der Nähe des Fundorts gedreht.

Die Künstlergemeinschaft The Most Famous Artist hingegen behauptet, hinter der Aktion in Utah zu stehen und weitere Säulen in den USA, beispielsweise in New Mexico, aufgestellt zu haben. Mit jenen in Europa habe es aber nichts zu tun.

ets/SDA