Rein finanziell betrachtet, war 2021 ein gutes Jahr für die Gemeinde Uetendorf: «Anstelle einer schwarzen Null schliesst der allgemeine Haushalt mit einem Ertragsüberschuss in Höhe von 2’042’318 Franken», teilt die Gemeinde mit. Darin enthalten seien einmalige Ereignisse wie Marktwertanpassungen und die Auflösung der Neubewertungsreserve in Höhe von fast einer Million Franken.

«Mit dem positiven Abschluss 2021 sind die Fehlbeträge aus dem vorigen Jahr nun wieder ausgeglichen.» Gemeinde Uetendorf

Die Gewinnsteuern der juristischen Personen hätten ein Rekordergebnis erreicht, schreibt die Gemeinde weiter. Und weil etliche geplante Investitionen nicht hätten realisiert werden können, habe auf die budgetierten zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 475’600 Franken verzichtet werden können.

Fehlbeträge aus Vorjahr korrigiert

In Erwartung wesentlich höherer Liegenschaftssteuern aus der amtlichen Neubewertung AN 2020 wurde die Steueranlage mit dem Budget 2020 von 1,52 wieder auf 1,48 Einheiten gesenkt. Allerdings blieben in der Folge sowohl die Liegenschafts- als auch die Einkommenssteuern weit unter dem Budget. «Mit dem positiven Abschluss 2021 sind die Fehlbeträge aus dem vorigen Jahr nun wieder ausgeglichen», so die Gemeinde.

Die Spezialfinanzierungen haben insgesamt mit einem Ertragsüberschuss von 34’726 Franken abgeschlossen. Geplant war ein Ertragsüberschuss von 79’600. Insbesondere die Feuerwehr habe infolge der Unwettereinsätze defizitär abgeschlossen, dafür viel volkswirtschaftlichen Schaden verhindert.

Dank den einmaligen Ereignissen konnte eine Selbstfinanzierung von 3,777 Millionen Franken erzielt werden. Bereinigt liege sie allerdings nur knapp über dem Werterhaltungsbedarf von 2,65 Millionen Franken. Anstelle der geplanten 4,2 Millionen sind bloss 1,7 Millionen Franken netto investiert worden. Unter anderem habe die Sanierung des Hallenbades mit einem Jahresanteil von 1,5 Millionen Franken nicht realisiert werden können. Das Eigenkapital ist auf 8,2 Millionen Franken angewachsen. Das sind gemäss Angaben der Gemeinde knapp elf Steuerzehntel.

