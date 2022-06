Gemeindeverband Weissenau – Zwei Millionen Franken für den Spitalneubau Einstimmig genehmigte die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Weissenau ein Darlehen von zwei Millionen Franken für den Neubau des Spitals Interlaken.

Sibylle Hunziker

Für den Neubau des Spitals (Bild: Blick auf die bestehenden Spitalbauten) gewährt der Gemeindeverband Weissenau ein Darlehen. Foto: Bruno Petroni

Der Gemeindeverband Weissenau Unterseen ist der Nachfolger des alten Spitalverbandes. Seit der Kantonalisierung der Spitäler verwaltet er die Liegenschaften und fördert das Spital Interlaken, das auf seinem Boden in Unterseen steht. Auf welche Mittel der Verband zurückgreifen kann, zeigte die Jahresrechnung, die an der Abgeordnetenversammlung vom Donnerstag in Interlaken von der neuen Geschäftsführerin Manuela Nyffeler erläutert wurde.