Coronaverdacht in der 3. Liga – Zwei Mannschaften sind in Quarantäne Die ersten Mannschaften von Dürrenast und Oberdiessbach sind in Quarantäne. Grund dafür: Ein möglicher Corona-Fall in den Reihen der Thuner. Janine Zürcher

Der FC Dürrenast im Schweizer-Cup-Spiel gegen den FC Köniz. Foto: Patric Spahni

22 Spieler und Staff-Mitglieder der 1. Mannschaft des FC Dürrenast sind seit Montagmittag in Quarantäne. Das bestätigt Co-Präsident Roger Schüpbach auf Anfrage. Er ist zudem Leiter Spielbetrieb und Covid-19-Verantwortlicher des Clubs. «Eine Person hat sich einem Covid-19-Test unterzogen», sagt Schüpbach. «Das Resultat soll am Mittwoch vorliegen.» Es bestehe Grund zur Annahme, dass die Person sich mit dem Virus angesteckt habe, da sie Symptome zeige und es in ihrem familiären Umfeld positiv getestete Personen gebe.