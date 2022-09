Drogenhandel in Interlaken – Zwei Männer vorläufig festgenommen Die Kantonspolizei Bern hat eine gezielte Aktion gegen Betäubungsmittelhandel in Interlaken durchgeführt. Dabei wurden vierzehn Personen angehalten und Drogen sichergestellt.

An der Schiffländte Interlaken-West halten sich oft Randständige auf. Die Kantonspolizei führt hier eine Aktion gegen den Betäubungsmittelhandel durch. Foto: Samuel Günter

Am Mittwoch, 14. September, führte die Kantonspolizei Bern in Interlaken eine gezielte Aktion gegen den Betäubungsmittelhandel durch. «Im Rahmen dieser wurden vierzehn Personen bei der Schiffländte beim Bahnhof West angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. «Bei zwei angehaltenen Personen wurden gleichentags Hausdurchsuchungen in Spiez und Unterseen durchgeführt, wobei Kleinstmengen von Heroin und Haschisch sowie eine Softair-Pistole sichergestellt wurden.»

Der 57-jährige sowie der 63-jährige Beschuldigte wurde aufgrund dringenden Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Zudem seien zwei weitere Personen, eine Frau im Alter von 44 Jahren und ein Mann im Alter von 20 Jahren, wegen Besitzes und Konsums von Betäubungsmitteln angezeigt worden. Weitere Ermittlungen seien im Gange. «Nach Abschluss dieser werden die Erkenntnisse an die zuständige regionale Staatsanwaltschaft Oberland rapportiert.»

pkb/sgg

