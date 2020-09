Polizei sucht Zeugen – Zwei Männer steigen aus ihren Wagen und gehen aufeinander los Am frühen Freitagabend ist es vor einer Ampel in Biel zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden wurde leicht verletzt.

Am Freitag ist es in Biel an der Reuchenettestrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hielten um kurz vor 16.45 Uhr mehrere Autos an der Ampel vor der Einmündung zur Lienhardstrasse an.

Der Fahrer des dritthintersten Autos sieg aus und begab sich zum vor ihm stehenden Auto, wonach der Lenker dieses Autos ebenfalls ausstieg. Die beiden Männer gerieten aneinander, wobei es zu Tätlichkeiten kam. Der Lenker des zweiten Autos wurde dabei leicht verletzt.

Anhand der Aussagen der beiden mutmasslich Beteiligten konnten die Polizei den genauen Hergang bisher nicht restlos klären. Sie sucht deshalb Zeugen. Insbesondere die Lenker der Autos vor oder hinter den beiden Beteiligten oder Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

pd/ske