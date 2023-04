Speichergasse Bern – Zwei Männer nach Streit verletzt In der Nacht auf Samstag wurden in Bern mehrere Personen von zwei Unbekannten angegriffen. Dabei wurden zwei Männer verletzt.

In der Nacht auf Samstag, kurz vor 1.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in der Speichergasse in Bern mehrere Personen von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden seien. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Männer.



Die beiden Männer waren am frühen Morgen zusammen mit drei Frauen von der Lorrainebrücke herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe Bollwerk und Speichergasse von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Daraufhin kam es zu einem handgreiflichem Streit zwischen den Beteiligten.

Die zwei Männer wurden zu Boden gestossen und durch einen «scharfen Gegenstand» verletzt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilt. Die unbekannten Täter gingen danach in Richtung Bollwerk. Die verletzten Männer wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Täter werden als 30 bis 35 Jahre alt und zirka 160 bis 170 Zentimeter gross beschrieben und sollen beide Französisch gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

PD/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.