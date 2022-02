Getötete Polizisten in Deutschland – Zwei Männer, ein Waffenarsenal, viele Fragen Was ist geschehen bei der Tötung von zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz? Gegen zwei Männer wird ermittelt. Einer der beiden spricht. Über eine Tat, die Deutschland fassungslos macht. Gianna Niewel Kaiserslautern

Es lagen etwa 13 Stunden zwischen den Schüssen auf einer Strasse bei Ulmet (im Bundesland Rheinland-Pfalz) und der Festnahme der Tatverdächtigen. 13 Stunden, in denen eine Polizeianwärterin und ein Polizist starben, in denen es in den Radionachrichten erst hiess, man solle in der Region keine Anhalter mitnehmen, und dann, dass die Polizei einen Mann zur Fahndung ausgeschrieben hat, A. S. aus der Gemeinde Sulzbach, 38 Jahre alt, «sein Aufenthalt ist derzeit unbekannt». Am Montagabend nahm die Polizei dann erst ihn fest, später seinen 32 Jahre alten Bekannten.