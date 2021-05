Auseinandersetzung in Rickenbach (TG) – Zwei Männer durch Schüsse verletzt In einem Gastronomiebetrieb im thurgauischen Rickenbach kam es am Sonntagabend zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Restaurant im thurgauischen Rickenbach kam es zu einer Schiesserei. Foto: Google Streetview

Zwei Männer sind am Pfingstsonntagabend bei einer Auseinandersetzung in einem Gastronomiebetrieb in Rickenbach bei Wil TG durch Schüsse verletzt worden. Die Täterschaft ist flüchtig. Die Polizei sucht allfällige Zeugen.

Die Polizei war kurz nach 23.00 Uhr über die Auseinandersetzung informiert worden, wie aus einer Mitteilung vom Pfingstmontag hervorgeht. Die beiden Opfer im Alter von 29 und 33 Jahren seien von Drittpersonen mit mittelschweren bis schweren Schussverletzungen ins Spital gebracht worden.

Die Kantonspolizei Thurgau habe umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen zur Täterschaft und zum Tathergang eingeleitet, heisst es weiter. Während des Einsatzes seien die Umgebung des Tatorts abgesperrt und der Verkehr durch die Feuerwehr Region Wil umgeleitet worden.

SDA/ij

