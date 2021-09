Verkehrsunfall in Meinisberg – Zwei Mädchen auf E-Trottinett von Auto angefahren Nach einer Kollision mussten in der Nacht auf Sonntag eine 13- und eine 15-Jährige schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Gegen 1.45 Uhr am Sonntagmorgen ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Bern ein Unfall in Meinisberg: Zwei jugendliche Mädchen auf einem E-Trottinett bogen von der Hinteren Gasse in den Bielweg ein, dort stiessen sie mit einem von der Hauptstrasse kommenden Auto zusammen.

Die beiden Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden beim Unfall schwer verletzt. Sie mussten mit jeweils einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Die betroffene Kreuzung musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Verkehrsregelung. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

mb

