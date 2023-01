Militärdiktaturen in Thailand und Myanmar – Zwei Länder im Griff der Generäle Seit Jahren herrscht in beiden ostasiatischen Ländern das Militär. Doch die Unterschiede sind gross: Thailand prosperiert, Myanmar verkommt. Warum? David Pfeifer aus Bangkok

NGO erstatten Strafanzeige gegen hochrangige Militärs wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen: J unta-Soldaten aus Myanmar im Jahr 2022. Foto: Stringer, AFP

Vermutlich sollte es so nahezu lautlos und weitgehend friedlich laufen wie in Thailand, als auch in Myanmar die Generäle die gewählte Regierung stürzten und die Macht an sich rissen. Das war vor nun bald zwei Jahren, in der Nacht zum 1. Februar 2021. Doch dann kam alles ganz anders. Die neuen, uniformierten Herren liessen Staatschefin Aung San Suu Kyi einsperren, und im ganzen Land regten sich Proteste. Die Armee machte das, was sie am ehesten kann: Sie schlug mit Gewalt zurück. Mehr als 2500 Menschen wurden seitdem getötet, die Junta terrorisiert die eigene Bevölkerung. Das Land ist international seither weitgehend isoliert.