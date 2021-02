Handballer Ron Delhees – Zwei Kreuzbandrisse und eine düstere Woche Nach 15 Monaten Pause steht Wackers Aufbauer vor dem neuerlichen Comeback. Er ist einer von vielen Schweizer Linkshändern, deren Karriere nicht plangemäss verläuft. Adrian Horn

Ron Delhees geniesst unweit der Lachenhalle die Abendstimmung. Foto: Christian Pfander

Spielen, einfach nur wieder spielen.

Sie sind bescheiden geworden, Ron Delhees’ Ziele. Von einer Karriere im Ausland träumte der talentierte Linkshänder, von einem Engagement etwa in der Bundesliga, deren Partien er so gern verfolgt. Und als er im Herbst 2018 in der Champions League Treffer um Treffer warf, die Torschützenliste vor all den Weltklasseleuten anführte, da erschien so was wahrscheinlich. Wacker tat sich in der Königsklasse schwer, es mangelte an Wettkampfglück und wohl auch ein bisschen an Qualität. Kein einziges Mal gewannen die Thuner. Delhees aber, der klassische Shooter auf halbrechts, überzeugte.