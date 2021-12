Start der Fusionsabklärungen – Zwei kleine Gemeinden mit einem grossen Plan Wileroltigen und Gurbrü wollen fusionieren, zu einer neuen Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnenden. Ein nicht ganz unproblematisches Vorhaben. Sheila Matti

Sind sich nicht nur äusserlich ähnlich: Hinnerk Semke, Gemeindepräsident Wileroltigen, und Thomas Herren, Gemeindepräsident Gurbrü, streben die Fusion an. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Gemeindesaal in Gurbrü ist gut gefüllt. In Zeiten der Pandemie fast etwas zu gut. 56 Stimmberechtigte sind anwesend. Sie tragen Masken, sitzen Schulter an Schulter. «Es ist schon länger her, dass wir eine so hohe Zahl erreicht haben», freut sich Gemeindepräsident Thomas Herren, als er die Versammlung eröffnet.

Herren ist ein Hüne: gross, glatter Schädel, T-Shirt unter dem Hemd, schwarze Maske. Er ist offen, herzlich und humorvoll. Damit passt er hervorragend zum Gast der heutigen Versammlung. Hinnerk Semke sitzt in der vordersten Reihe; ebenfalls gross, ebenfalls kahl, ebenfalls freundlich. Und ebenfalls Gemeindepräsident, nämlich von Wileroltigen, Gurbrüs Nachbargemeinde.