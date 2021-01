Ausbruch in Wanger Schule – Das Telefon läuft heiss Nachdem in Wangen an der Aare eine Lehrerin und zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, schickt das Kantonsarztamt schliesslich zwei Klassen in Quarantäne. Kathrin Holzer

Blieb man in der Schule Wangen während der ersten Welle im März 2020 noch verschont, sind jetzt mehrere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fotos: Raphael Moser

Seit Montag läuft das Telefon heiss bei Andreas Oetliker. Ein erstes Kind aus einer der beiden 3./4. Klassen im Aarestädtli wird zu jenem Zeitpunkt positiv auf das Coronavirus getestet, bald darauf folgt in der anderen Klasse das zweite. Der Schulleiter nimmt, so erzählt er, umgehend mit dem Kantonsarztamt Kontakt auf. Nicht zum ersten Mal fragt er in Bern um Rat. Denn schon am Wochenende informierte ihn auch eine Lehrerin der beiden Klassen über ihr positives Testergebnis.

Beim Kanton heisst es beim ersten Anruf noch, solange keine Schülerinnen und Schüler infiziert seien, werde der Unterricht weitergeführt. Auch als die Schule die positiv getesteten Kinder meldet, sieht man in Bern noch kein Grund zur Klassenschliessung. Inzwischen bleiben aber weitere Kinder dem Unterricht krankheitshalber fern. Er habe deshalb Druck gemacht beim Kantonsarztamt, sagt der Schulleiter. Dieses verordnet am Mittwoch dann doch die Schliessung beider Klassen.