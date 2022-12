Kirchenbrände in der Festzeit – Eine Zeit lang bangte Christoph Tanner um seine gute Stube Zwei Kirchen, zwei Brände – und zweimal Weihnachten ohne eigenes Gotteshaus. Wie sich das anfühlt? Christoph Tanner aus Herzogenbuchsee erinnert sich. Stephan Künzi

Plötzlich kommt alles wieder hoch: Vor der brandgeschädigten Kirche von Hofstetten im Solothurner Jura wird Christoph Tanner nachdenklich. Foto: Dominik Plüss

Plötzlich hält Christoph Tanner inne und wird still. Eine halbe Stunde lang ist er schon auf dem Kirchhof von Hofstetten im Solothurner Jura umhergegangen. Er hat das Gerüst gesehen, das rund um das stattliche Gotteshaus in die Höhe ragt, die Blachen auch, die das schadhafte Dach notdürftig vor Wind und Wetter schützen. Die Ziegel, die an den abgedeckten Stellen fehlen, sind am Boden fein säuberlich aufgeschichtet.