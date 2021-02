Schule Burgdorf – Zwei Kinder positiv auf mutiertes Virus getestet Die Oberstufe Pestalozzi und eine 5. Klasse der Primarschule Neumatt sind derzeit im Fernunterricht – wegen zwei Corona-Fällen.

Trotz Hygienemassnahmen: In Burgdorf sind mehrere Klassen bis vorerst Ende Woche im Fernunterricht. Foto: Getty Images

An der Schule Burgdorf wurden zwei Kinder positiv auf eine mutierte Variante des Coronavirus getestet. Es sei ein Geschwisterpaar, wie die Leiterin Volksschule, Katrin Kurtogullari, bestätigt. Um welche Virusmutation es sich handle, sei noch nicht bekannt. Auf Anweisung des Kantonsarztamtes befinden sich seit Donnerstagnachmittag die Kinder einer 5. Klasse der Primarschule Neumatt sowie die Oberstufe des Pestalozzi-Schulhauses in einer vorsorglichen Quarantäne – vorerst bis Ende Woche. Wie es weitergehe, werde voraussichtlich am Wochenende entschieden, sagt die Volksschulleiterin.