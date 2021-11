Nachtleben in Bern – Zwei Kämpfer treten mitten in Corona-Welle ab Tom Berger und Max Reichen von der Bar- und Clubkommission treten zurück. Just jetzt, wo eine Corona-Welle über das Land schwappt und der Bundesrat handelt. Claudia Salzmann

Tom Berger und Max Reichen sind zum letzten Mal in offizieller Mission im Ausgang. Die beiden geben das Kopräsidium nach fünf Jahren ab, um frischem Blut Platz zu machen. Foto: Manuel Zingg

Am Abschiedstag der Co-Präsidenten der Berner Bar- und Clubkommission, Max Reichen und Tom Berger, rumpelte es im Bundeshaus gewaltig: Der Bundesrat traf sich am Dienstag zu einer ausserordentlichen Sitzung wegen der neuen Omikron-Variante und der steigenden Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen. Parlamentarier forderten laut und deutlich Verschärfungen. Gar von der Schliessung von Clubs war am Tag, an dem Berger und Reichen ihr Amt abgeben, die Rede. Zudem gilt im Kanton Bern seit Montag eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen.