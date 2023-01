Über 50 Einbrüche – Zwei junge Männer nach Einbruchserie im Kanton Bern in U-Haft Letzten Herbst sollen zwei Moldauer im Raum Worb, Thierachern und im Gürbetal in verschiedene Gartenhäuser oder Garagen eingebrochen sein.

Zwei junge Männer befinden sich im Kanton Bern in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, mehr als 50 Einschleiche- und Einbruchdiebstähle im Raum Worb, in Thierachern und im Gürbetal verübt zu haben. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Es handelt sich um Staatsangehörige der Republik Moldau im Alter von 22 und 26 Jahren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Zwischen 20. August und 18. Oktober 2022 gab es zahlreiche Einbrüche in Schrebergartenhäuser, Privatgaragen, Hofläden, Baubaracken und dergleichen. Dabei wurden mehrheitlich Velos, Werkzeuge, Lebensmittel, Bargeld und Bekleidung entwendet.

Auf die Spur kam die Polizei den beiden Männern im Oktober in Zusammenhang mit einem entwendeten Velo, wie es im Communiqué heisst. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich der dringende Tatverdacht in über 50 Fällen erhärtet.

Die Männer werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch und das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/mb

