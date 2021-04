Im Berner Mittel- und Oberland – Zwei junge Männer klauten über 100 Velos Die Polizei erwischte in Bern zwei Velodiebe, die zusammen seit Sommer 2019 eine dreistellige Anzahl von Fahrrädern gestohlen und im Internet verkauft hatten.

Die zwei jungen Männer stahlen seit Sommer 2019 im Berner Mittel- und Oberland eine beträchtliche Anzahl Velos und verkauften sie danach im Internet. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Als eine Patrouille der Kantonspolizei Bern im August 2020 in Bern eine Personenkontrolle durchführte, entdeckte sie, dass ein 25-Jähriger mit einem möglicherweise gestohlenen Velo unterwegs war. Das Fahrrad wurde sichergestellt, es wurden weitere Ermittlungen in die Wege geleitet.

Das Resultat der Ermittlungen: Ein dringender Verdacht, dass der 25-Jährige seit Sommer 2019 an zahlreichen Velodiebstählen im Berner Mittel- und Oberland beteiligt war. Der Mann hatte in diesem Zeitraum auch rege Velos auf verschiedenen Online-Plattformen zum Verkauf inseriert.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige während dieser Zeit eine dreistellige Anzahl an Fahrrädern gewerbsmässig gestohlen und weiterverkauft haben dürfte. Dies schreibt sie in einem am Montagmorgen verschickten Communiqué.

Mitte Januar 2021 konnte die Polizei den 25-Jährigen schliesslich in einer gezielten Aktion anhalten und in Untersuchungshaft setzen. Zusätzlich identifizierten die Ermittlerinnen und Ermittler Mitte März einen 24-jährigen mutmasslichen Mittäter. Er konnte ebenfalls angehalten werden.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zu den Rollen der beiden jungen Männer und dem genauen Umfang der von ihnen begangenen Delikte, sind im Gang. Die Leitung hat die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Velodiebstähle nur erhärten lassen, wenn die Besitzerin oder der Besitzer eine Anzeige erstattet hat. Wem also ein Velo gestohlen wurde, der oder die kann die Anzeige entweder unter suisse-epolice.ch oder auf einer Polizeiwache aufgeben.

chh/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.