Selbstunfall in Wimmis – Zwei Jugendliche stürzen mit Motorrad und werden verletzt Am Freitag sind in Wimmis zwei 15-Jährige mit einem Motorrad gestürzt. Der Lenker wurde leicht verletzt, der Mitfahrer schwer.



Am Freitagnachmittag haben sich bei einem Selbstunfall in Wimmis zwei Jugendliche verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, waren die beiden 15-Jährigen mit einem Motorrad auf der Chrümigstrasse vom Schulhaus in Richtung Lattigen gefahren.

Auf höhe der der Hausnummer 32 kamen sie linksseitig von der Strasse ab und kollidierte dort mit dem Autobahnzaun. Die beiden Jugendlichen stürzten. Dabei zog sich der Lenker leichte Verletzungen zu, sein Mitfahrer wurde schwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Der betreffende Abschnitt der Chrümigstrasse musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

pd/ske

