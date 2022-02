Zugstrecke Laupen – Bern – Gescheiterter Raubversuch im Zug: Zwei Jugendliche festgenommen Mitte Januar versuchten zwei Unbekannte, einem Mann im Zug zwischen Laupen und Bern einen Rucksack zu klauen. Nun hat die Polizei die Täter ermittelt.

In einem Zug zwischen Laupen und Bern versuchten zwei Jugendliche, einen Mann zu überfallen. Foto: Beat Mathys

Am 17. Januar kurz nach 22.30 Uhr kam es in einem Zug zwischen Laupen und Bern zu einem gescheiterten Raubüberfall. Zwei Unbekannte hatten sich zu einem Mann ins Abteil gesetzt und wollten seinen Rucksack entwenden. Als sich dieser wehrte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Andere Fahrgäste kamen dem Opfer zu Hilfe, die beiden Unbekannten flohen am Bahnhof Bern in Richtung Welle 7.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung und polizeilichen Ermittlungen konnten die beiden mutmasslichen Täter am 1. Februar in Biel angehalten werden. Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Donnerstagmorgen mit.

Den beiden Jugendlichen wird zudem ein weiterer Raub am selben Abend in einem Zug von Bern Richtung Zollikofen zur Last gelegt. Weitere Ermittlungen sind unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft im Gange. Die mutmasslichen Täter werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

pkb/sih

