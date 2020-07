Tiervermittlung – Zwei Hunde, die zusammen bleiben wollen Tiere aus dem Tierheim des Berner Tierschutzes in Oberbottigen warten auf eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Diese Zeitung hilft am Montag bei der Vermittlung. Christine Nydegger

Die auf dieser Seite vorgestellten Tiere warten im Tierheim des Berner Tierschutzes in Oberbottigen. Wer Interesse hat und die nötige Zeit und Geduld, ein Tier zu betreuen und, im Fall der Hunde, auch zu beschäftigen

und zu erziehen, kann sich am kommenden Montag, 6. Juli August, von 9 bis 12 Uhr unter dieser Nummer melden: 031 330 36 32

Athena und Winnie

Zwei, die sich brauchen: so könnte man das Hundepärchen Athena (schwarzweiss) und Winnie (beige) beschreiben. Die beiden kommen aus einer Haltung, in der es viel zu viele Hunde gab. In der Regel geht Winnie voraus und Athena folgt. Die schwarzweisse Hündin braucht ihre Schwester oder Cousine (man weiss das nicht so genau), um etwas Sicherheit zu gewinnen. Beide werden sicher einige Zeit brauchen, bis sie Vertrauen gefasst haben. Sicher ist, dass sie stets an der Leine bleiben müssen. Denn sollten sie durch irgendetwas Fremdes erschrecken, würden sie weglaufen und könnten nur schwer wieder eingefangen werden. Und sie haben noch eine andere Eigenheit: Sie klettern fast wie Katzen. Ein Zaun ist für sie absolut kein Hinderniss.

Plume

Ein lautes Wort und Plume reagiert verängstigt. Die fünf Jahre alte Border Collie Hündin ist ein richtiges Sensibelchen, sie verträgt gar keinen Druck. Sie zeigt aber deutlich an, wenn es ihr nicht mehr wohl ist. Wer mit ihr umgehen will, muss die Körpersprache der Hunde verstehen. Denn Plume könnte auch mal schnappen, wenn sie ihrer Ansicht nach in den Enge getrieben wird. Sie muss einen Einzelplatz haben wo sie keine Konkurrenz zu fürchten hat.

Bowie

Border Collie Bowie ist ganz schnell überfordert und benimmt sich dann entsprechend: Beisst in die Leine und spingt an den Menschen hoch. Border Collies wollen in der Regel etwas leisten, wollen eine Aufgabe haben, wollen gefallen und stehen nicht ungern im Mittelpunkt. Doch Bowie, eine besonders sensible Ausabe dieser Rasse, bekam wohl in seinen ersten beiden Jahren nicht die nötige Aufmerksamkeit. Er ist anstrengend für die Menschen, will immer etwas tun und ist häufig völlig aufgedreht. Bowie braucht einerseits einen aktiven Menschen, der aber auch die nötige Ruhe austrahlt und ihn so beruhigen kann. Er wäre in der Stadt überfordert mit all ihren Geräuschen, dem Lärm und dem Betrieb. Er wird darum sicher nur in eine ländliche Umgebung vermittelt.

Tim

Tim sieht aus wie ein Labrador. Er benimmt sich aber nicht so. Er ist Fremden gegenüber misstrauisch und lässt sich nicht von allen sofort anfassen. Tim ist ein guter Wächter. Das kann nützlich sein, aber sicher nicht in einer Stadtwohnung, in der Tim jeden Schritt im Treppenhaus sofort mit einem lauten Gebell quittieren würde. Der Streit unter den Nachbarn wäre vorprogrammiert. Darum gehört Tim aufs Land. Er braucht neue Besitzer mit Erfahung mit eher schwierigen Hunden. Denn Tim hat auch einen ausgeprägten Jagdtrieb. Er gehört darum an die lange Leine. Der Besuch einer Hundeschule ist Pflicht, denn obschon er sieben Jahre alt ist, braucht er noch Erziehung. Mit anderen Hunden versteht er sich eigentlich gut. Differenzen gibt es etwa mit unkastrierten Rüden.

Duke

Duke ist zirka neun Jahre alt und hat seine eigenen Vorstellungen vom Leben. Er mag keine anderen Hunde und schon gar keine Katzen. Am liebsten sind ihm erwachsene Menschen. Und darum sucht er den einen, einzigen Menschen, dem er sein Vertrauen schenken kann. Woher Duke kommt, weiss niemand. Die Polizei brachte ihn als Findelhund ins Tierheim, seine Besitzer konnten nicht ausfindig gemacht werden. Mit ihm kann man keine langen Wanderungen mehr unternehmen. Er ist mit kleinen und gemütlichen Ausläufen zufrieden. Auch er bewacht sein Heim und verbellt die Fremden. Darum kann Duke nicht in einer Stadtwohnung gehalten werden. Seiner Betreuerin im Heim gehorcht er recht gut, findet er für seine letzten Jahre den richtigen Menschen?

Nymphensittiche

Ein Vogel muss fliegen dürfen. Das gilt ganz besonders für die Nymphensittiche. Fünf dieser schönen Vögel warten im Tierheim auf einen neuen Platz. Die Tiere sind noch jung und man weiss nicht genau, wer Männchen und wer Weibchen ist. Doch bei ihnen ist die Geburtenregelung nicht so kompliziert: Man ersetzt die gelegten Eier durch Attrappen. Nymphensittiche brauchen eine grosse Voliere, die ihnen den freien Flug ermöglicht. In ihrer Heimat Australien legen sie täglich weite Strecken zurück. Die fünf Nymphensittiche werden zusammen oder mindestens zu zweit abgegeben.

Zwergkaninchen

Nicht dass die schwarzen Zwergkaninchen keine Namen hätten. Die haben aber nicht auf einer Zeiungszeile Platz: Margarethe, Dieter und Conrad heissen die drei nämlich. Die beiden Männchen sind kastriert, das Weibchen nicht. Bei ihnen zuhause gab es viel zu viel Nachwuchs und es wurde eng im Stall, so dass die drei jetzt im Tierheim auf einen neuen Platz warten. Sie sind noch jung und werden sicher wachsen. Für Kaninchen sind sie recht gwundrig und schon fast ein wenig zutraulich.

Lola und Lucky

Sie wohnten bis jetzt in einem geschlossenen Raum und hatten keinen Auslauf nach draussen. Lola, das beige Löwenköpfchen und Lucky, das weissschwarze Widderkaninchen. Jetzt wohnen sie draussen und gewöhnen sich an die frische Luft. Sie werden auch im Winter draussen leben können, brauchen aber einen isolierten Stall. Überhaupt brauchen Kaninchen so manches, um glücklich zu sein: Ein stabiles, grosses Gehege zum Beispiel. Schön ist es für sie, wenn sie sich auf verschiedenen Ebenen bewegen können, wenn sie viele

Verstecke finden, ausgehölte Baumstämme und frische Äste vorhanden sind. So sieht ihr Wohnparadies aus. Sie fressen Gemüse, Heu, frisches Gras, Blätter und auch mal eine Handvoll Körner. Lola und Lucky werden nur zusammen vermittelt. Kaninchen dürfen nicht einzeln gehalten werden. Sie brauchen Gesellschaft. Doch nicht alle vertragen sich einfach so. Darum sollten die zusammen bleiben, die es gut miteinander haben, wie eben Lola und Lucky. Kaninchen dürfen niemals Kinderspielzeuge sein und herumgepantscht werden.

Fotos: Raphael Moser