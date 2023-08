Brand in Moutier – Zwei Häftlinge nach Brand im Spital In einer Zelle des Regionalgefängnisses von Moutier ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Häftlinge mussten mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Im Regionalgefängnis vom Moutier ist am Mittwochabend in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Bei einem Brand in einer Zelle des Regionalgefängnisses von Moutier sind am Mittwochabend zwei Häftlinge verletzt worden. Sie wurden von zwei Helikoptern der Rega ins Spital geflogen.

Mehrere Personen wurden zudem von zwei Ambulanzteams wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vor Ort medizinisch untersucht. Niemand von diesen Personen musste ins Spital. Das teilten die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mit. Mehrere Häftlinge wurden vorsorglich evakuiert.

Verletzt wurden ein Häftling, der sich in der Zelle befand, in der gegen 22 Uhr der Brand ausbrach, sowie ein Mann, der sich in der Nachbarzelle befand. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Gefängnispersonal den Brand bereits gelöscht. Doch trat aus der betroffenen Zelle viel Rauch aus.

Die Berner Kantonspolizei hat eine Untersuchung zur Ursache des Brands eingeleitet. Staatsanwaltschaft und Polizei schreiben, Brandstiftung scheine derzeit der Grund für den Brandausbruch zu sein.

