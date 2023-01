Krieg in der Ukraine – «Zwei Gruppen von Mopeds» greifen an Die Ukraine wehrt immer mehr Drohnenattacken ab. Aber auch die fünfte Angriffsnacht in Folge verursacht Sachschäden. Trotzdem verspotten die Ukrainer die russischen Aggressoren. Sebastian Gierke

Zerstörung am Neujahrstag: Zivilistinnen in einem Quartier von Kiew. Foto: Mustafa Ciftci (Getty Images)

Für viele Menschen in der Ukraine begann das Jahr 2023 mit einem schrecklichen Surren. In der Neujahrsnacht klang es wie so oft in den vergangenen Wochen: Das russische Militär schickte eine Welle iranischer Kamikaze-Drohnen auf ihre Flugbahn. Die Maschinen machten sich auf unter anderem in Richtung der Hauptstadt Kiew und der ostukrainischen Grossstadt Charkiw. Auch bei Mikolajiw in der südlichen Ukraine wurden Shahed-Drohnen gesichtet. «Luftalarm, zwei Gruppen von Mopeds», schrieb der regionale Militärverwaltungschef Witali Kim auf Telegram.