Langnau vom Meister gestoppt – Zwei grosse Torhüter im Fokus Die SCL Tigers unterliegen dem EV Zug 1:2. Die Langnauer werden sich ärgern, gegen den keineswegs starken Meister nicht mehr herausgeholt zu haben. Marco Oppliger

Kein Durchkommen: Langnaus Harri Pesonen wird von Claudio Cadonau und Torhüter Leonardo Genoni gebremst. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Was passiert, wenn zwei starke Torhüter aufeinandertreffen? Es gibt wenig Tore.

Das Resultat mag es nicht widerspiegeln – aber die SCL Tigers und Zug lieferten sich ein äusserst attraktives Duell. 25-mal schiessen die Langnauer auf das Tor von Leonardo Genoni, 26-mal die Zuger auf jenes von Robert Mayer. Am Ende gewinnt der EVZ 2:1. Womit er seine Negativserie von drei Niederlagen de suite beendet.

Aber: Der Meister hinterlässt auch in der Ilfishalle keinen unwiderstehlichen Eindruck, was umso ärgerlicher für die SCL Tigers ist.

Die 3 Infos einblenden Keijo Weibel: Der Stürmer wartet noch auf seinen ersten Meisterschaftseinsatz. Doch nun ist er von seiner in der Vorbereitung erlittenen Hirnerschütterung genesen und könnte am Wochenende debütieren. Leonardo Genoni: Der Zuger Goalie ist noch immer ein Meister seines Fachs. Er macht mehrere Langnauer Topchancen zunichte, hält xx Schüsse und den Penalty von Jesper Olofsson. Alexandre Grenier: Der Kanadier kommt langsam auf Touren. Er steht am Ursprung des sehenswerten Langnauer Führungstreffers und ist einer der auffälligsten Spieler auf dem Eis.

Ausländerlizenz für einen 18-Jährigen

Natürlich, sie treten auch gegen den EVZ dezimiert an. Aleksi Saarela, der bereits am Samstag in Biel wegen einer Verletzung im Oberkörper fehlte, wird rund drei Wochen pausieren müssen. Und so entscheiden sich die SCL Tigers zu einem ungewöhnlichen Schritt: Sie beordern Darels Dukurs in die erste Mannschaft. Der 18-Jährige spielt seit drei Jahren in der Juniorenabteilung der Langnauer, ist aktuell Topskorer der U-20. Aber: Dukurs ist Lette, und so lösen die Langnauer ihre fünfte Ausländerlizenz für ihn. «Weil er sich das verdient hat», wie Sportchef Marc Eichmann betont. Und weil sich die Langnauer die Juniorenförderung auf die Fahne geschrieben haben und es sich gut macht, Talenten eine Perspektive zu bieten. Dukurs kommt auf dreieinhalb Minuten Eiszeit.

Es sind bei den SCL Tigers andere, die im Fokus stehen. Natürlich Mayer, der sein erstes Heimspiel im Tigers-Dress absolviert und dabei durchblicken lässt, was die Zuschauer von ihm erwarten dürfen: Paraden und Nervenkitzel. Einmal spediert er die Scheibe hinter dem eigenen Gehäuse auf die Schaufel eines Mitspielers – neben dem leerstehenden Kasten hindurch. Mehrfach klärt er spektakulär mit der Fanghand. Beim 1:1-Ausgleich (22.) trifft ihn eine Teilschuld, weil er den keineswegs starken Schuss von Carl Klingberg durch die Beine passieren lässt. Zu seiner Entlastung sei aber gesagt: Die Langnauer Verteidigung gewährte dem Zuger zuvor grosszügig Auslauf.

Zu viel Freiheiten für Klingberg

Sowieso ist es das Mitteldrittel, welches die Partie zugunsten Zugs kippen lässt. Nach 20 Minuten führten die Langnauer 1:0. Yannick Blaser traf nach einem äusserst sehenswerten Angriff auf Vorarbeit von Alexandre Grenier und Jesper Olofsson. Es beeindruckte, mit welcher Entschlossenheit die Gastgeber spielten, den Meister kaum gewähren liessen. Aber schon ein My Nachlassen bewirkt, dass das Pendel ins Gegenteil ausschlägt. Und wer einem Spieler wie Klingberg so viele Freiheiten gewährt, wie es die Langnauer in der 38. Minute tun, spielt mit dem Feuer. Der Schwede jedenfalls trifft haargenau zum 2:1 ins Lattenkreuz.

Wenn es aus Langnauer Optik etwas zu bemängeln gibt, ist es zweifellos das Verhalten in der Defensive. Die Tigers leisten sich nicht zum ersten Mal Aussetzer in der eigenen Zone. Entsprechend klar ist, wo Trainer O’Leary ansetzen muss.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Zug 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)Tore: 5. Blaser (Grenier, Olofsson) 1:0. 22. Klingberg (Djoos) 1:1. 38. Klingberg 1:2. Strafen: Je 1-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Leeger, Elsener, Saarela, Weibel und Zaetta (alle verletzt). Zug ohne Zehnder, Martschini und Müller (alle verletzt). 56. Genoni hält Penalty von Olofsson. SCL Tigers ab 58:57 ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern. 59:44. Time-out SCL Tigers.

Fehler gefunden?Jetzt melden.