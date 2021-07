Die Loubegaffer – Zwei grosse Auftritte für den Stapi – BEKB schneller als ZKB Stadtpräsident Alec von Graffenried kommt kaum dazu, Ferien zu machen. Und der BEKB-Chef ist in Sachen Duzis viel schneller als sein Zürcher Kollege. Die Loubegaffer

Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Stadtpräsident Alec von Graffenried (Mitte) lassen sich am vergangenen Donnerstag die Situation in der Matte erklären. Foto: PD / Stadt Bern

Vergangene Woche haben die Loubegaffer vermeldet, dass die Mitglieder des Gemeinderats in bester Ferienlaune seien. Jetzt müssen sie das etwas korrigieren: Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) konnte die im Prättigau vorgesehene Wanderung nicht plangemäss machen. Das Wetter war dafür zu schlecht. Doch vor allem musste er wegen der hochgehenden Aare die Stellung für den im Wallis in den Ferien weilenden Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) halten. Der Stapi wurde für die vermasselten Ferien mit einem prestigeträchtigen Auftritt entschädigt: Er konnte am Donnerstag Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) die Hochwasserschutzmassnahmen in der Matte zeigen.